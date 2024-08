Non ci sono prove che Marilyn Monroe possedesse un QI più alto di Einstein

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il 13 agosto 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato tre giorni prima su Facebook in cui viene riportato cheavrebbe avuto un quoziente intellettivo pari a 165, «cinque punti sopra il “maggiore genio di tutti i tempi”», Albert. Inoltre, nel post viene raccontata una presunta relazione tra l’attrice e il fisico, tanto chégli avrebbe detto «tu ed io potremmo avere un figlio: nascerebbe con la mia bellezza e la tua intelligenza». Ad accompagnare il post, una foto in bianco e nero dell’attrice (di profilo) a fianco a. Si tratta di una notizia infondata. Non esistono riscontri in fonti e biografie ufficiali disecondo cui l’attrice avrebbe avuto un quoziente intellettivo (QI) di 165.