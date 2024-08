MediterraneoOim | 1 000 morti o dispersi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 10.10 Dall'inizio dell'anno al 17 agosto sonoo risultanonel Mediterraneo centrale più di 1.000 migranti.E' quanto sostiene l'Oim (Organizzazione internazionale delle migrazioni) in Libia. L'Oim precisa che in questi primi 8 mesi del 2024, 13.763 migranti sono stati intercettati e rimandati in Libia. Di questi, 12.220 erano uomini, 947 erano donne, 460 erano minori e 163non sono stati identificati. 421risultano deceduti, altri 603