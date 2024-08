La Notte dei Serpenti su Rai2 con Tozzi Al Bano Noemi Coma_Cose

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La 2° edizione de Ladeiandrà in onda il 23 agosto in prima serata su Rai2 con la conduzione di Andrea Delogu e con un cast d’eccezione composto da Al, Umbertoe tanti altri La 2° edizione de Ladei, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese, andrà in onda il 23 agosto in prima seratacon la conduzione di Andrea Delogu e in contemporanea su Rai Radio1, con il commento di Marcella Sullo e Duccio Pasqua. Il concertone, che ha registrato 20.000 persone presenti nello Stadio del Mare lo scorso 20 luglio, anche quest’anno diventa un programma televisivo prodotto da Aut Aut di Angelo Bozzolini, anche regista e direttore artistico dell’evento.