La biblioteca fa il boom di prestiti Ecco i libri più gettonati dai lettori

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lacomunale Bartolomeo Della Fonte, nelle sale di Villa Giamari, è "la culla" della cultura del Comune di Montemurlo, uno spazio amato e sempre molto frequentato dai montemurlesi, sia giovani universitari, che persone di tutte le età che frequentano le sale per navigare su internet, prendere in prestito, film, audio, riviste o per leggere i quotidiani. Sono 55 gli abbonamenti a riviste di vario genere, mentre sono ben dieci i quotidiani che ogni giorno si possono leggere. I numeri dellaraccontano questo scrigno di cultura: oltre 50 milain catalogo per adulti e bambini, 2952 film in dvd, 608 cd musicali, cento audioe 240 materiali multimediali vari. E c’è una bella notizia: il popolo deiaumenta. I primi otto mesi del 2024 hanno registrato una crescita deilibrari e di iscritti al sistemario provinciale.