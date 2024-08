Jim Ross | Swerve Strickland non può perdere il titolo adesso

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In casa AEW è partito il conto alla rovescia per l’evento dell’Estate AEW All In London. Il Main Event vedrà coinvolti Il campione massimoe Bryan Danielson in un Title vs Career match. Il WWE Hall of Famer e commentatore part time per la AEW Jimnell’ultimo episodio del suo podcast, Grilling JR, ha voluto spendere parole di rilievo nei confronti dinonostante la carriera di Bryan sia a rischio. “Io penso che forsesia il campione più sottovalutato dell’intero Business. Starò esagerando? Lo scopriremo (ad All In).”continua dicendo che nonostante la stipulazione sia di quelle importantinon è il momento di togliere ildalla vita di. “Ilcontro la carriera è una cavolo di stipulazione! Ci sarà una grande storia da raccontare.