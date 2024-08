Inter-Lecce Inzaghi con una novità dal 1?? La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024)è la sfida in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la seconda giornata di Serie A. I nerazzurri di, reduci dal pareggio all’esordio con il Genoa, non vogliono fallire il primo appuntamento stagionale davanti ai propri tifosi. Il tecnico Campione d’Italia potrebbe cambiare qualcosa nell’undici iniziale REAZIONE CERCASI –è la prima partita stagionale per i Campioni d’Italia a San Siro: un appuntamento come sempre molto atteso dai tifosi nerazzurri, pronti a spingere la squadra come solo loro sanno fare. La squadra di Simoneha soltanto sfiorato la vittoria contro il Genoa sul difficile campo di Marassi, subendo il gol del pari al 95?. Non un esordio da sogno, ma ciò che conta è reagire immediatamente.