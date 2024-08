IN – Palacios-Inter inizia il momento decisivo! Via alla trattativa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024)all’può diventare realtà in tempi brevi. In questi istanti è arrivata la delegazione dell’Independiente Rivadavia in sede, per capire se si riesce a chiudere il trasferimento del giovane argentino. Le informazioni raccolte dal nostro inviato, Onorio Ferraro. LA– Tomaspuò essere già questa settimana il nuovo difensore dell’, il famoso braccetto sinistro tanto auspicato da Simone Inzaghi. Dopo che l’Independiente Rivadavia ha risolto il discorso col Talleres, prelevando l’o cartellino del classe 2003, ora è l’unicolocutore della. Questo fa sì che ci siano meno problemi per discutere, non dovendolo fare con due società. E proprio in tal senso è in corso una missione dei dirigenti argentini a Milano, per chiudere l’affare