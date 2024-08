Il nostro cervello invecchia | un viaggio affascinante e un po’ misterioso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Avete mai pensato a cosa accade almentremo? Non stiamo parlando solo di qualche ruga in più o di qualche capello bianco, ma di cambiamenti profondi e complessi che avvengono all’interno delorgano più prezioso. Fino a poco tempo fa, questi cambiamenti erano difficili da osservare e comprendere appieno. Ma grazie ai progressi della tecnologia e all’intelligenza artificiale, gli scienziati sono riusciti a svelare alcuni dei misteri dell’mento cerebrale. Un’indagine approfondita Immaginate di poter osservare il vostrodall’interno, come se fosse una casa che cambia aspetto con il passare degli anni. È proprio questo che hanno fatto i ricercatori dell’Università della Pennsylvania, analizzando migliaia di immagini ottenute con la risonanza magnetica.