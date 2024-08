Gli Obama sostengono Kamala Harris il loro discorso

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Entrambi glihanno colto l’occasione per usare idiscorsi alla convention per sostenere la candidatura dialla Casa Bianca e per attaccare il suo avversario repubblicano, Donald Trump. Parola di chi con il concetto di ‘hope’ è diventato il primo presidente nero degli Stati Uniti e di chi è diventata la più carismatica First Lady americana, ancora oggi fonte d’ispirazione per milioni di persone: Barack e Michelle. La coppia d’oro dei democratici è tornata nella sua città, Chicago, ed ha infiammato la convention contrapponendo l’America di– ottimista, diversificata, plurale, aperta, compassionevole – contro quella oscura, divisa e intrisa d’odio di Donald Trump. “Yes she can”, ha detto Barack dedicando adil suo iconico slogan, subito adottato dalla folla.