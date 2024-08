Galileo Chini Una passeggiata a caccia di arte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La rassegna “Ritrovare la Bellezza“ organizzata dal Comitato Culturale “Borgo di genere“ di Pieve a Elici con la collaborazione delle parrocchie di Pieve a Elici, Montigliano e Gualdo, propone per venerdì unaletteraria nella casa vacanze dia Lido di Camaiore oggi hotel I Pini. Il punto di ritrovo per pcipare allaè alle 18 al pontile del fosso dell’Abate, lato mare. Un percorso per conoscere meglio e apprezzareche fa panche della storia della Versilia, perché nel 1920 amplia la casa di Camaiore alla Fossa dell’Abate con alcune decorazioni. Nell’ottobre del 1924 è invitato con Ugo Giusti e Alfredo Belluomini a dirigere la commissione per il nuovo piano regolatore di Viareggio. L’artista ha anche realizzato bozzetti per la Turandot e l’ultima opera del maestro Giacomo Puccini.