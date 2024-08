Flint | Treasure of Oblivion ha una data d’uscita

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Giusto in tempo per la Gamescom, Microids e Savage Level sono lieti di annunciare che il gioco di ruolo tatticoofuscirà il 24 ottobre 2024 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Questo annuncio è accompagnato da uno story trailer che mette in evidenza la ricerca del capitanoe del suo equipaggio, nonché lo stile artistico unico ispirato ai fumetti del gioco. Preparati ad imbarcarti al fianco del Capitano, del suo vicecomandante Billy Bones e della sua ciurma di vecchi marinai alla ricerca di un tesoro leggendario che promette libertà e fortuna. Con una narrazione originale che utilizza i fumetti tradizionali come mezzo narrativo,ofinvita i giocatori a immergersi in un’avventura piratesca storicamente accurata e condita di fantasia.