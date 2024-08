Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ha preso parte a due edizioni dell’Isola dei Famosi, ma entrambe le esperienze si sono concluse con un abbandono volontario. Il primo in particolare è rimasto nella storia dei reality. Adesso,ha deciso di rimettersi in gioco tra le comode mura della casa del. Il ballerino e coreografo è infatti uno dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini per la diciottesima edizione del reality show di Canale 5.concorrente di18 Nato a Napoli 19 luglio 1949,è stato primo ballerino di diverse trasmissioni entrando nell’immaginario collettivo per il Tuca Tuca ballato con la compagna di tante avventure sul palcoscenico Raffaella Carrà. Ha conosciuto Carmen Russo a Drive In ed è diventato suo marito nel 1987. La coppia ha una figlia, Maria, nata nel 2013.