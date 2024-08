Ecco il regolamento del 75 Festival della Canzone Italiana

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 21 agosto 2024)il75ª edizione deldi Sanremo - che andrà in onda, in diretta su Rai 1, dall`11 al 15 febbraio 2025. Queste le principali novità deltargato Conti: il ritorno delle Nuove Proposte: 4 artisti in gara che si contenderanno il titolo; 24 il numero dei Big; le votazioniserata delle "Cover" (in cui i Campioni in gara saranno chiamati a re-interpretare un brano scelto dal repertorio italiano o internazionale) non influiranno sulla vittoria finale del, determinando solo la Cover vincitrice.Nella serata finale, quando si riapriranno le votazioni sui 5 finalisti, non saranno azzerati i voti ottenuti dai 5 cantanti fino a quel momento, ma l'ultima sessione di voti andrà ad aggiungersi a quelli ottenuti durante le serate precedenti (esclusa solo la serata Cover); confermata la Giuria delle Radio.