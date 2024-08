EA FC 25 | cos’è FC IQ e cosa possiamo aspettarci

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Di anno in anno, gli appassionati di giochi sportivi e in particolare di simulazioni calcistiche trovano sempre più interesse nella ricerca di una maggiore profondità tattica e strategica nel gameplay. In risposta a questa esigenza, EA SPORTS FC 25 ha introdotto un nuovo sistema tattico chiamato FC IQ, progettato per offrire ai giocatori un maggiore controllo e libertà strategica insieme a una varietà di gioco sempre più coinvolgente e realistica. Il cuore del sistema FC IQ è composto da tre componenti fondamentali: Player Roles, Team Tactics e Smart Tactics. Questi elementi sono stati attentamente sviluppati per arricchire in modo significativo la profondità tattica del gioco, offrendo ai giocatori la possibilità di creare strategie uniche e personalizzate. Player Roles Player Roles rappresenta una delle innovazioni più significative del sistema FC IQ.