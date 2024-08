Documentario sul Bologna in Champions | anticipazioni e dove vederlo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 – Un racconto della stagione da sogno dei rossoblù, dal contributo di Thiago Motta alla conquista dell’Europa, fatto nel modo più bolognese possibile, tra critica, ironia e racconti inediti. ‘Un altro calcio –in’ è ilprodotto da Genoma Films realizzato dal cronista bolognese Emilio Marrese che andrà in onda in esclusiva su Sky Documentaries il 24 agosto alle 22.45 e in simultanea su Sky Sport Uno in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand,. CIAMILLO-CASTORIA Una narrazione che “come una favola moderna” racconta proprio del primo contatto tra Thiago Motta e la città di, con i suoi tifosi sempre pronti a masticare calcio e a far risuonare critiche sotto i portici.