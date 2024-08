Champions League 24 25 Galatasaray ko nello spareggio di andata | lo Young Boys vince 3-2 in Svizzera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lobatte 3-2 ilnella gara didegli spareggi di2024/2025. Alla doppietta di Monteiro (2? e 45+4) per la squadra, ha risposto l’altro centravanti, Batshuayi, che ha realizzato due reti, al 67? e al 72?, per riportare il punteggio in parità. Nel finale, però, dopo l’espulsione per doppio giallo di Bardakci, loè tornato in vantaggio grazie al rigore di Ugrinic. Il discorso qualificazione ora si sposta all’Ali Sami Yen Spor Kompleksi, dove il prossimo 27 agosto è in programma il match di ritorno. Vittoria esterna per il Salisburgo che supera 2-0 la Dinamo Kiev con le reti di Nene (29?) e Kjaergaard (rigore al 50?). Stesso risultato, sempre in trasferta, dello Sparta Praga che in Svezia si impone per 2-0 sul Malmo con l’autogol dell’ex Udinese Stryger Larsen (21?) e la rete di Rynes (89?).