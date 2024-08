Caro vacanze | la tassa di soggiorno è salita alle ‘stelle’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 21 agosto 2024)di: da Taormina a Positano un giorno può costare fino a 5 euro a notte L’estate 2024 si preannuncia calda non solo per le temperature ma anche per le tasche dei turisti che decidono di trascorrere le loronelle località italiane più rinomate. Da Taormina a Positano, passando per Santa Margherita Ligure, Forte dei Marmi e Viareggio, ladiraggiunge cifre importanti che possono incidere significativamente sul budget delle famiglie. Salestelle ladinei periodi estivi-Ansa-Notizie.comIl sistema delladiappare come una vera e propria giungla di prezzi che variano in base alla categoria dell’alloggio scelto.