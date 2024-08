Camila Giorgi ritorno di fiamma | nella foto una prova schiacciante

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 21 agosto 2024), è proprio vero, come si dice. che certi amori sono duri a morire: indizio inequivocabile,diin atto. Ha sollevato mille e più interrogativi, nel momento in cui, nel silenzio generale, ha deciso di dire addio al tennis. Decisione che, come si ricorderà, non si è premurata di comunicare personalmente ai tifosi, sebbene avesse una folta schiera di ammiratori e di estimatori che pure avrebbero preferito scoprirlo in modo diverso.si è ritirata qualche mese fa (LaPresse) – Ilveggente.itAnon è interessato annunciarlo in pompa magna, invece. Se lo avesse fatto, la Federazione italiana avrebbe certamente organizzato qualcosa per rendere omaggio alla sua bella carriera, ma tant’è. Ha preferito uscire di scena in sordina, senza cerimonia e senza salamelecchi, nello stile discreto e taciturno che le è sempre appartenuto.