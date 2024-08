Atletico Madrid ufficiale l’acquisto di Gallagher dal Chelsea | contratto fino al 2029

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Conorè ufficialmente un nuovo giocatore dell’. A renderlo noto è stato proprio il club spagnolo, che tramite un comunicato ha dato il benvenuto al calciatore.arriva dalper 34 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro) ed ha firmato unquinquennale,al 30 giugno. C’è anche un po’ d’Italia nella trattativa dato che a fare da mediatore è stata l’agenzia Epic Sports, rappresentata da Andrea Pellegatti e Francesco Facchinetti. Di seguito il comunicatodei colchoneros. “Atléticohanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Conor, che firmerà per il nostro clubal. Il giocatore, nato in Inghilterra nel 2000, è un nazionale a tutti gli effetti per il suo Paese e gioca come centrocampista.è entrato nell’accademia delquando aveva solo otto anni.