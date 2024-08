X Factor 2024 le prime immagini del nuovo cast e la pungente frecciata di Manuel Agnelli

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 20 agosto 2024) Con l’avvicinarsi dell’inizio della nuova edizione di X, l’entusiasmo dei fan è alle stelle. I primi video ufficiali rilasciati stanno già facendo il giro del web, alimentando la curiosità su cosa ci aspetta in questa stagione che promette sorprese. In onda dal 12 settembre su Sky e in streaming su NOW, ilha già iniziato le audizioni, con una giuria rinnovata che include Achille Lauro, Jake La Furia,e Paola Iezzi, accompagnati dalla nuova conduttrice Giorgia.