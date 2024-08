Willy Montero un piccolo alieno alla Mostra del Cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024)Monteiro Duarte torna a vivere come cartone animato e arriva da protagonistadeldi. Parla infatti del 21enne ucciso durante un pestaggio razzista a Colleferro, il 6 settembre di quattro anni fa, il cortometraggio d'animazione 3D dal titolo "- Different is good", che sarà presentato il prossimo 31 agosto nella "Sala Tropicana" dell'Hotel Excelsior come "fuori concorso" del Festiva. In cinque minuti di video - realizzato usando tecnologie pionieristiche in Italia - la storia dirivive attraverso le peripezie di un, minacciato da bulli, che non vogliono solo umiliarlo, ma anche riprendere con un video il pestaggio per poi diffonderlo sui social. Nasce proprio da questa idea un contrasto tra i "cattivi" destinato a regalare al pubblico l'emozione di un finale sorprendente.