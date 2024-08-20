Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 19:45 (Di martedì 20 agosto 2024) Viabilità DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 19.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO LA VIA LITORANEA TRAFFICO SI RALLENTA A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA BORGO SANTA RITA E COLLI DI ENEA DIREZIONE POMEZIA PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO IN VIA AURELIA RALLENTSMENTI E CODE A SANTA MARINELLA TRA LUNGOMARE MARCONI E VIALE DEI TULIPANI NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE A VITERBO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA SANTA MARIA IN GRADI TRA VIA CASSIA E VIA SABOTINO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 19:15 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA TRAFFICO SI RALLENTA A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA BORGO SANTA RITA E COLLI DI ENEA DIREZIONE POMEZIA PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE ROMA CI SPOSTIAMO IN VIA AURELIA RALLENTSMENTI E CODE A SANTA MARINELLA TRA LUNGOMARE MARCONI E VIALE DEI TULIPANI NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE A VITERBO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA SANTA MARIA IN GRADI TRA VIA CASSIA E VIA SABOTINO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 18:45 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENAMENTI TRA LE USCITE APPIA ED APPIA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN VI CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN VIA APPIA DOVE UN INCIDENTE RALLENT IL TRAFFICO ALTEZZA FRATTOCHHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON AL VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 17. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN VI CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA TIBURTINA LUNGHE CODE A TIV0OLI TRA STRADA CASAL BONATTI E STRADA VITTORINO DIREZIONE VIALE CASSIANO CI SPOSTIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE ARIANA DOVE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASELLO AUTOSTRADALE VALMONTONE E VIA COLLE SICILIANO DIREZIONE VELLETRI Servizio fornito da Astral. romadailynews
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