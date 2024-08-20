Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 18:15 (Di martedì 20 agosto 2024) Viabilità DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 17.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN VI CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA TIBURTINA LUNGHE CODE A TIV0OLI TRA STRADA CASAL BONATTI E STRADA VITTORINO DIREZIONE VIALE CASSIANO CI SPOSTIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE ARIANA DOVE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASELLO AUTOSTRADALE VALMONTONE E VIA COLLE SICILIANO DIREZIONE VELLETRI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 17. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN VI CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA TIBURTINA LUNGHE CODE A TIV0OLI TRA STRADA CASAL BONATTI E STRADA VITTORINO DIREZIONE VIALE CASSIANO CI SPOSTIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE ARIANA DOVE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASELLO AUTOSTRADALE VALMONTONE E VIA COLLE SICILIANO DIREZIONE VELLETRI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 17:15 - PER LAVORI DI SFALCIO VEGETAZIONE CODE SULLA STATALE 156 VIA DEI MONTI LEPINI NEL TRATTO COMPRESO TRA PATRICA E GIULIANO DI ROMA IN DIREZIONE FROSINONE A TERRACINA TRAFFICO INTENSO SU VIA ROMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A FORMIA TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO SUL LUNGOMARE DA VIA APPIA E VIA DOMIZIANA CODE SUL LUNGOMARE REPUBBLICA DIREZIONE GAETA SEMPRE IN DIREZIONE GAETA TROVIAMO ANCHE CODE SULLA FLACCA DA VENDICIO A PORTO SALVO CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRA FORMIA E VILLA LITERNO FINO AL 23 AGOSTO E’ ISTITUITO UN NUOVO COLLEGAMENTO BUS DA FORMIA A MINTURNO IN CONNESSIONE CON I TRENI PROVENIENTI DA TERMINI SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO PAGLIA FINO AL 23 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE RIMANE SOSPESA NEL TRATTO CHIUSI- ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 16:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SULL A1 FIRENZE-ROMA IN DIREZIONE NORD AL KM 500 , SIAMO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE A TIVOLI TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA ALL’ ALTEZZA DELLA STAZIONE FERRIOVIARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI DI SFALCIO VEGETAZIONE CODE SULLA STATALE 156 VIA DEI MONTI LEPINI NEL TRATTO COMPRESO TRA PATRICA E GIULIANO DI ROMA IN DIREZIONE FROSINONE A TERRACINA TRAFFICO INTENSO SU VIA ROMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A FORMIA TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO SUL LUNGOMARE DA VIA APPIA E VIA DOMIZIANA CODE SUL LUNGOMARE REPUBBLICA DIREZIONE GAETA SEMPRE IN DIREZIONE GAETA TROVIAMO ANCHE CODE SULLA FLACCA DA VENDICIO A PORTO SALVO CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRA FORMIA E VILLA LITERNO FINO AL 23 AGOSTO E’ ISTITUITO UN NUOVO COLLEGAMENTO BUS DA FORMIA A MINTURNO IN CONNESSIONE CON I TRENI PROVENIENTI DA TERMINI SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO PAGLIA FINO AL 23 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE RIMANE SOSPESA NEL TRATTO CHIUSI- ORVIETO. romadailynews
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