Veliero affondato a Palermo | si cercano i 6 dispersi Sta bene la bimba tratta in salvo

(Di martedì 20 agosto 2024) Sono ormai oltre 24 ore che gli speleo-sub dei vigili del fuoco lavorano sul luogo del naufragio delbritannico “Bayesian” avvenuto all’alba del 19 agosto a. Una violenta e improvvisa tromba d’aria si è scatenata in mare a Porticello, nei pressi del capoluogo siciliano. E in pochi minuti ha fatto colare a picco la grossa imbarcazione, lunga 56 metri e dotata di un albero maestro molto grande, ancorata in rada. Delle 22 persone a bordo 15 sono state tratte ingrazie agli immediati soccorsi dei diportisti di un’imbarcazione poco distante dal luogo del naufragio. Un’altra persona è morta. Adesso le ricerche dei 6proseguono senza sosta, in una quasi impossibile lotta contro il tempo. IlBayesian.