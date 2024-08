Una gimkana assurda per fare un’analisi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) "un semplice esame delle urine con urinocoltura è diventata un’odissea". Sono le parole di un cittadino con genitori anziani residenti in Valdaso, che nel raccontare l’esempio di un semplice esame a cui sua madre deve sottoporsi, induce a riflettere sui disagi che gli anziani debbono affrontare. "Su consiglio medico – prosegue il racconto – ci siamo recati in farmacia per l’acquisto degli idonei contenitori per effettuare l’esame. Mi sono poi recato al poliambulatorio di Petritoli per consegnare le provette che sono state rifiutate perché i contenitori non erano idonei. Ritorno in farmacia con le informazioni datemi. Ma il farmacista mi spiega che quello acquistato è il contenitore standard e che il tipo di fialetta richiesta dal poliambulatorio è un dispositivo solo ospedaliero, pertanto impossibile da acquistare. Ritorno al poliambulatorio e spiego.