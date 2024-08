Serie A gli squalificati | un calciatore salta la 2ª giornata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatoridopo la 1ªdel campionato diA. Le indicazioni più importanti sono arrivate da Atalanta e Juventus, due squadre in grado di lottare con l’Inter per lo scudetto. Deludenti, invece, le prestazione di Roma e Milan. Positivo anche l’esordio della Lazio, negativo quello del Napoli di Conte. I provvedimenti del giudice sportivo Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 20 agosto 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, alcuni fumogeni e dieci bottigliette, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc.