Rutti La pesantissima risposta di Morgan dopo le accuse di Emma

(Di martedì 20 agosto 2024) «In un mondo pieno di “” siate Calcutta», scrivevaMarrone nelle storie di Instagram lodando la mossa fatta dal cantautore di Relax, che prometteva di interrompere ogni rapporto lavorativo con la Warner se la casa discografica non avesse scaricato, accusato di stalking da Angelica Schiatti, la fidanzata di Calcutta.avere promesso di farlo una volta raggiunto un milione di like su Instagram,ha pubblicato oggi sul social Rutta, una canzone-collage che prende spunto proprio da quella frase die in cui la mossa di Calcutta (con cui fa rima) non viene considerata un atto virtuoso, ma un ricatto.presenta Rutta come «secondo episodio della “trilogia di protesta”, o anche “anello di Waldeyer”, il cui primo capitolo era», la canzone pubblicata dalla Warner, e la accompagna con l'hashtag #quandoodianoeluirispondeconlarte.