Ragazza picchiata dal fidanzato un turista la difende Scatta la denuncia ed emergono anni di abusi

(Di martedì 20 agosto 2024) Polignano a Mare, una delle perle della Puglia, è stata teatro di un dramma che ha scosso tutti. Una giovanecinese, residente in Lombardia, ha vissuto un incubo durante quella che doveva essere una vacanza in un luogo da sogno. Il suo, coetaneo e connazionale, l’hain pieno centro, sotto gli occhi increduli di passanti e turisti. Proprio uno di questi ha capito cosa succedeva e ha difeso la donna. Quando èta la, sono emersidie violenze. Leggi anche: Orrore a Rimini, 16enne drogata e stuprata da due uomini L’orrore in pieno centro Il 17 agosto, una giornata che sembrava destinata al relax e al divertimento, si è trasformata in un momento di paura e sofferenza. Mentre la coppia passeggiava tra le stradine affollate di Polignano, è scoppiata una lite. Gli insulti sono degenerati in violenza fisica.