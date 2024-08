Passione Effe Con questo tifo si può sognare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) E’ stato un vero e proprio bagno di folla. Un PalaDozza festante con oltre millesi presenti, ha salutato la prima uscita della Fortitudo. In tantissimi non sono voluti mancare al saluto a Fantinelli e compagni, un record di presenze che ha superato le aspettative della stessa società e i dati delle passate stagioni e che conferma lache c’è intorno alladel nuovo corso Devis Cagnardi. "La nostra è la miglioreseria d’Italia – ha sottolineato il coach parlando verso una curva Schull già piena – in squadra ci sono delle belle facce, le sensazioni sono positive. Il mercato? Abbiamo un gruppo di ragazzi motivati e affiatati, poi ovviamente il campo ci darà tutte le risposte". Poi il tecnico fa il punto: "I primi 2 mesi saranno probanti, il livello del campionato si è alzato. Pronostici? Non né azzarderei.