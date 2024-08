Palacios l’Inter lo vuole in settimana! E l’interlocutore da ora è uno – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024)acquistare Tomasentro questa. Marotta e Ausilio vogliono accelerare per portare il giocatore subito a Milano. Intanto, si è risolta la contesa tra Talleres e Independiente Rivadavia. UNICO –il suo nuovo braccetto mancino il prima possibile: l’identikit porta a. Il giovane argentino del 2003 piace anche in Bundesliga a Stoccarda e Borussia Monchengladbach, mentre il suo agente lo ha anche “offerto” in Liga e in Premier League. Mafare sul serio e ha l’intento di portare il 2003 a Milano per metterlo subito a disposizione di Simone Inzaghi. Nelle scorse ore è arrivata una buona notizia: il giocatore è tutto dell’Independiente Rivadavia e dunque la Beneamata può trattare solamente con un interlocutore anziché due.