No l’equitazione vegana non è stata proposta come disciplina olimpica

(Di martedì 20 agosto 2024) Il 17 agosto 2024 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si vedono varie foto di alcune ragazze che partecipano a delle gare con alcuni cavalli giocattolo a bastone. Si tratterebbe di «equitazione», secondo chi condivide il post, ossia di un nuovo sport che «alcuni progressisti» vogliono includere nei Giochi olimpici. La notizia è falsa. L’informazione è apparsa originariamente in un articolo satirico di aprile 2019 pubblicato dal blog horse network, in cui si diceva che lo sport «hobby horse» sarebbe stato proposto tra quelli per le Olimpiadi di Parigi 2024. Non ci sono riscontri di una richiesta ufficiale a questo proposito. La satira prende spunto dalle effettive competizioni di “hobby horsing” (cavallo a bastone), uno sport che spopola in Finlandia dall’inizio degli anni 2000 tra le ragazze di età compresa tra i dieci e i diciotto anni.