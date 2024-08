Neres al Benfica è rinato ora non è più solo un’ala

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2024) Daviddovrebbe essere il primo colpo del Napoli post-Verona. Se dovesse essere ufficializzato, alandrebbero 30 milioni, bonus inclusi. Il giocatore è in città. I brasiliani di Uol scrivevano a febbraio 2023:. All’età di 25 anni, l’attaccante sta vivendo un momento di nuovo al top della sua carriera dopo vari problemi fisici e scelte sbagliate che hanno minato la sua evoluzione. Quando arrivò all’Ajax a 20 anni dimostrò che poteva trasformarsi in uno di quei giocatori con cui la società olandese avrebbe poi fatto fortuna vendendolo. Nonostante le proposte di top club come Manchester United e Bayern Monaco, dopo quella storica semifinale di Champions raggiunta nel 2019, sarebbe potuto diventare un pilastro dell’Ajax; un infortunio al ginocchio, però, minò le sue possibilità e l’arrivo di Antony lo trasformò in una riserva.