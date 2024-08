Menabó Vino e Cucina – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 agosto 2024)Via delle Palme, 44/D-E – 00171Telefono: 06/86937299 Sito Internet: wwww.menabo.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 10/12€, primi 10/13€, secondi 15/18€, dolci 6/7€ Chiusura: Lunedì. A pranzo tranne Sabato e Domenica OFFERTA Si conferma anche quest’anno fra i migliori indirizzi di quella che definiremmo “ristorazione pop”, questo locale di Centocelle gestito dai fratelli Camponeschi, con Paolo ine Daniele in sala. Laè di sostanza, anche nelle porzioni, ma senza risultare pesante e scontata, con preparazioni sempre equilibrate e con quel tocco di creatività che non guasta, il tutto a prezzi davvero accessibili. La racconta una carta snella contenuta in una facciata di un foglio A4, che si cimenta in egual misura fra terra e mare.