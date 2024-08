Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopo Milano, MaxNON È UN24, 25 e 26 GENNAIO 2025ZZO DELLO SPORT. Sold out le date di Milano che raddoppiano, 7 e 8 GENNAIO 2025 MILANO @ UNIPOL FORUM. MAXnon è unarriva aLa festa di MAXnon si ferma e arriva anche a, infatti MAXnon è unarriva a, dopo l’accoglienza delle date di Milano, l’artistatre date speciali alzzo dello Sport di. E cioè il 24, 25 e 26 gennaio 2025. Eil SOLD OUT delle date di Milano di MAXForum non è un(3, 4 e 5 gennaio 2025), che raddoppiano: 7 e 8 gennaio 2025, Unipol Forum.