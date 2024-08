M5S Conte Simbolo nome e regole potranno essere discusse

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Potremo discutere di tutto, rifondarci integralemnte. Anche il, la denominazione, leorganizzative quelle consolidate, anche perchè non possiamo ammettere che quando a pronunciarsi sia la comunità degli iscritti di debba decidere da parrte di alcuniarbitrariaente e preventivamente di cosa si può discutere, su cosa si può deliberare”. Così il presidente del M5S, Giuseppe, in un video sui social in vista dell’assemblea costituente e dopo le parole del garante del Movmento Beppe Grillo.“In passato non è stato così – aggiunge – In passato ilè stato cambiato più volte. E’ stata cambiata anche la regola del doppio mandato.