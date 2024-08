Irène Jacob | La guerra è insensata Ma affascina ancora

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) L’avevamo incontrata, ed era un’apparizione, un’epifania assoluta, in quel film di Kieslowski del 1991, La doppia vita di Veronica. Lì era una musicista polacca, che suonava con tale intensità da morirne. La ritrovammo, pochi fotogrammi dopo, nel ruolo di una ragazza francese, identica alla ragazza polacca. Il film diventava un enigma, un mistero sul destino, sulle somiglianze dell’anima e del volto, a distanza di migliaia di chilometri. Aveva 25 anni soltanto, e vinse il premio per la migliore interpretazione femminile a Cannes, ottenendo una consacrazione mondiale. La ritrovammo in un altro film di Kieslowski, Film rosso, ed era così bella, così perfetta, così intensa. Sembrava impossibile poter esprimere di più, senza neppure parlare. Lei si chiamava, e si chiama,