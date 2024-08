Incidente a Meda ragazza di 17 anni in scooter sbatte contro palo della luce | morta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024)(Monza e Brianza) – Unadi 17è deceduta nella notte, in ospedale, a seguito di unstradale avvenuto a. La giovane si trovava a bordo del proprioe stava percorrendo via Cave, in direzione di Camnago, quando a un certo punto ha perso illlo del mezzo ed è andata a schiantarsiildell'illuminazione pubblica: tremendo l’impatto. L’intervento Il primo testimone che si è accorto dell’ha allertato i soccorsi, che sono giunti con una auto-medica e un'ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabiniericompagnia di Seregno. La situazione è apparsa subito molto grave. Il trasporto in ospedale Laè stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. I medici hanno fatto il possibile, ma nella notte hanno dovuto dichiarare il decessogiovane.