Il vincitore di Sanremo 2025 in esclusiva Rai sino al 18 febbraio

(Di martedì 20 agosto 2024) Lo scorso anno era stato ribattezzato “clausola Fazio” il (sacrosanto) divieto, inserito nel regolamento del Festival, per ildidi partecipare per un determinato lasso di tempo a trasmissioni che non siano della Rai. Tutto confermato anche quest’anno: il prossimo trionfatore sarà vincolato alla Raial 18, ossia fino ai tre giorni successivi alla conclusione della kermesse. L’per tutti gli altri cantanti in gara In generale, tutti gli artisti in gara non potranno partecipare – in ambito nazionale e/o estero – a programmi, manifestazioni, incontri o eventi, anche da remoto, che prevedano loro interpretazioni- esecuzioni di qualsiasi composizione musicale in diffusione televisiva, radiofonica, via internet, etc.