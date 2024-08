Il Paradiso delle signore | quando torna e quali sono le novità in arrivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) “Il” è pronto a riaprire. Dal 9 settembre, su Rai 1, dal lunedì al venerdì, torneranno le puntate della nuova stagione della soap opera che ha appassionato e incollato allo schermo milioni di spettatori. Ormai, nel pomeriggio, è diventato un appuntamento fisso, con nuove avventure e intrighi sentimentali per i protagonisti. Se siete curiosi di scoprirepreviste nella trama in onda da settembre, potete leggere alcune anticipazioni a seguire. Il, anticipazioni nuova stagione Nelle puntate in onda a settembre, arriverà un momento difficile per Ciro. L’uomo non è stato completamente sincero con la sua famiglia e si scoprirà che ha nascosto un segreto scomodo legato al suo passato in Sicilia, luogo dal quale è fuggito per tentare di costruirsi una nuova vita a Milano.