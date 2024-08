Il Mantova ha sette vite Possanzini | Grinta e idee

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopo quattordici anni di attesa ilsi è presentato in Serie B con un 2-2 in casa della Reggiana difficile da analizzare. Da una parte, infatti, il pareggio strappato all’ultimo secondo (autogol di Meroni a bissare la rete di Bragantini) dopo essere stati in svantaggio di due reti rappresenta un segnale positivo. Ma, dall’altra, gli errori in fase di costruzione che hanno consentito agli emiliani di portarsi in avanti rappresentano una “questione“ da risolvere. La squadra diha cercato di riproporre il gioco e lo spirito che le hanno consentito la splendida cavalcata vincente in Serie C, ma ha capito sin dalla prima giornata che nel torneo cadetto è fondamentale limitare gli errori, visto che gli avversari sfruttano a dovere la minima opportunità.