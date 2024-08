Il gap culturale | Antichi mestieri così perdiamo una ricchezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Come sempre più spesso accade, sono allineatissimi. D’altra parte il problema della rarefazione deiartigiani è piuttosto sentito da entrambi. Il presidente di Cna Davide Bellotti e il segretario provinciale di Confartigianato, Paolo Cirelli parlano con la consapevolezza di chi questo problema lo vive quotidianamente. Entrambi, nella loro analisi, partono dal fattore. "Abbiamo – dice Bellotti – un grosso problema di conoscenza deiartigiani. I giovani faticano a comprenderne le potenzialità, anche in termini remunerativi e di conseguenza spesso orientano i loro percorsi di studi su altro. Ed ecco perché si stanno sempre di più perdendoe anche strategici, che caratterizzavano in qualche modo il territorio".