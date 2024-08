I colossi tech consumano ed inquinano sempre di più Ma ora si riscrivono le regole per sembrare puliti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) L’Intelligenza artificiale costa e inquina. Più potenza di calcolo serve, più i computer devono essere potenti e più elettricità. L’ Agenzia internazionale dell’energia stima che i consumi attribuibili ai data center siano destinati a raddoppiare, a livello globale, nei prossimi due anni. Cresce anche l’utilizzo di acqua, necessaria per generare energia e per rinfrescare gli impianti dove i computer sono collocati, negli ultimi due anni + 60%. Nei prossimi pure di più. Già oggitecnologici come Google, Meta, Apple, Microsoft o Amazon sono tra i più grandi consumatori di energia (ed emettitori di Co2) al mondo. Alphabet (Google) e Microsoft utilizzano 24 TeraWatt/ora in un anno, poco di meno rispetto a paesi come Irlanda o Serbia, più dei 21 consumati dalla Giordania. Meta (Facebook, Instagram e Whatsapp) si ferma a 12 Twh, 5 in meno della Croazia.