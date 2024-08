Francesca Di Ruberto morta in un incidente la madre rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 20 agosto 2024) Si chiamavaDila donna di 44 anni èlunedì mattina all’alba in unstradale lungo via Trionfale, a Roma. La vittima viaggiava insieme a un’altra persona, ferita in gravissime condizioni, a bordo di un’utilitaria che si è schiantata contro un furgone dell’Ama. Il conducente del mezzo dell’Ama è risultato negativo al narcotest e all’alcoltest. Per tutta la stagione televisiva 94/95,era stata una delle protagoniste della trasmissione televisiva di Italia1, Non è la Rai, dove cantò il brano Cuore. Il messaggio della. Leggi anche: Stermina la sua famiglia e si uccide: tragedia in Italia Leggi anche: Naufragio Palermo, parla il medico: il comunicato sulla bambina di un anno (VIDEO)Diin unL’è avvenuto intorno alle 5.44 di lunedì 19 agosto.