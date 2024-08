Dovresti stare via per due anni | Sinner e il doping l' ex della fidanzata Kalinskaja sputa veleno | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) "Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato. Ti hanno fatto fare due test con una sostanza (steroide) proibitavia per due": il tennista australiano Nicholas Kyrgios lo ha scritto sul suo profilo X commentando quanto successo nelle utlime ore al 23enne altoatesino nonché numero uno del mondo J, risultato positivo al controllo antima scagionato da un tribunale indipendente. A quanto pare, infatti, l'assunzione del farmaco vietato dal circuito Atp è stata del tutto involontaria. Sarebbe stato il fisioterapista del campione azzurro a utilizzare un prodotto contenente la sostanza vietata per curare un dito ferito. Poi avrebbe effettuato un massaggio al numero uno al mondo e così il farmaco sarebbe entrato in contatto con la pelle di