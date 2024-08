Cinquemila sorpresi a passare con il rosso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024)multe. Tante sarebbero state le sanzioni fatte dai Visitared a Santarcangelo, se le nuove telecamere – montate un nno fa – ai semafori agli incroci tra la via Emilia e viale Mazzini e tra la Marecchiese e via Trasversale Marecchia fossero state accese in autunno, quando è iniziata la fase dei test degli impianti. La sperimentazione è finita. Da domenica 1 settembre chi passerà con ilverrà sanzionato dalle nuove telecamere. I dati del monitoraggio effettuato dal Comune in questi mesi, da quando gli impianti sono dotati di tabelloni luminosi che scandiscono la durata dell’arancione ai semafori, dicono che le violazioni rilevate sono state – in media – una ventina al giorno: 10 all’incrocio tra via Emilia e viale Mazzini, 9 sulla Marecchiese.