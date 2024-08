Cina | emettera’ monete commemorative con pagoda in legno piu’ alta del mondo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024) Pechino, 20 ago – (Xinhua) – Il 27 agosto la banca centrale cineseuna serie didecorate con laindel. La serie di tre, tutte a corso legale in, consiste in dued’oro e una d’argento, secondo la Banca popolare cinese. Tutte e tre lehanno sul dritto l’immagine dellaSakyamuni del tempio di Fogong nella contea di Yingxian, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. La, molto nota come ladidella contea di Yingxian, fu costruita nel 1056 con un lavoro di tenone e mortasa. Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, l’edificio, alto 67,31 metri, e’ la struttura inpianiantica del. La moneta d’oro rotonda da 100 grammi, con un valore nominale di 1.