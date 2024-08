Ci voleva Libero per difendere Conte | non fallirà Spalletti ha fatto bene a fuggire da Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2024) Antonioha trovato auno spogliatoio peggiore di quanto si aspettasse, come ha dichiarato più volte. La sconfitta contro l’Hellas Verona 3-0, però, può rappresentare il momento in cui bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare senza sosta per conquistare un posto in Champions League.colnon, anche se il divorzio da De Laurentiis era scritto, con Pietro Senaldi, scrive: Quando hai vinto tanto, hai guadagnato ancora di più, è fatale che gli altri provino un sottile piacere nel vederti con il ciuffo nella polvere. La vicenda di Antonio, professione allenatore di calcio ai massimi livelli, anche di tensione, non è ancora una tragedia e sarebbe scontato definirla una sceneggiata napoletana; però le soglie del grottesco sono state raggiunte a tempo di record. Ogni sentenza sarebbe prematura, perché quel che ci interessa è la parabola umana.