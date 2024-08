Bayesian spunta un video del naufragio | immagini forti affondata in pochi secondi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) Sono appena iniziate le indagini sul tragicodella barca a velainminuti a causa di una tromba d’aria che l’ha colpita a poche centinaia di metri dalla costa di Porticello, nei pressi di Palermo. L’imponente yacht di 56 metri, che si è inabissato in circa 60, ospitava a bordo 22 persone: 10 membri dell’equipaggio e 12 ospiti. Attualmente, risultano disperse sei persone, e dopo 48 ore di ricerche, le speranze di ritrovarle vive si affievoliscono sempre di più. Tra i dispersi c’è anche l’armatore Mike Lynch, noto come il “Bill Gates d’Inghilterra“.Leggi anche:, morto in un incidente anche il vice di Mike Lynch Charlotte Gonluski, una delle sopravvissute ale madre di una bimba di un anno, ha raccontato che il viaggio in barca era stato organizzato da Lynch come premio per i suoi dipendenti.