Base in Lituania e valzer complessi con Mosca e Pechino Le ultime mosse della Germania

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 agosto 2024) Ci hanno messo un po’, ma i tedeschi sembrano iniziare a cambiare passo. Intendiamoci, niente che abbia effettivamente spostato gli equilibri, e segnali forse anche ondivaghi, ma neppure niente di comparabile alladi 10 anni fa. Andiamo con ordine, e partiamo dal nord-est. Laha posato la prima pietra di quella che sarà la più grandemilitare nel Paese, e che sarà per metà finanziata da fondi tedeschi (circa un miliardo di euro per Paese). R?dninkai, nel sud-est del Paese (i.e., vicina al confine con la Bielorussia, così come pure la capitale Vilnius), sarà vasta 170 ettari e, dal 2025, ospiterà la brigata tedesca che Berlino aveva promesso a Dicembre 2023.