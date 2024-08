Autobus prende fuoco a Ponte San Pietro | paura per trenta passeggeri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024)San(Bergamo) –questa mattina, martedì 20 agosto, aSan(Bergamo) dove unha preso, pare per un guasto meccanico del motore. Attimi di terrore, fortunatamente senza conseguenze: salvi ia bordo e l'autista del mezzo. Secondo quanto riferito il mezzo fa parte di un servizio sostitutivo organizzato da Trenord per coprire la tratta ferroviariaSan-Bergamo, chiusa per i lavori del raddoppio ferroviario. In base alle prime ricostruzioni il pullman stava entrando alla stazione autolinee diSane ha presotra piazza Dante e via Adamello. L'autista, allertato del fumo da un collega alla guida di un altro pullman che si stava immettendo nello stesso momento nella stazione, si è subito fermato e ha fatto scendere ia bordo, circa una trentina di persone. Non ci sono stati feriti.